В своем доме умер известный детский писатель Эдуард Успенский

В Москве в возрасте 80 лет скончался известный писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
"Эдуард Николаевич скончался", – сказал он. По словам источника, это случилось в доме писателя в "новой" Москве.
Эдуард Успенский родился в Московской области в 1937 году. Получив образование инженера в Московском авиационном институте, Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам.
Среди популярных персонажей, придуманных им – Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.
Произведения писателя переведены более чем на 25 языков.