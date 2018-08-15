Мир В своем доме умер известный детский писатель Эдуард Успенский

2018-08-15 10:13 150

В Москве в возрасте 80 лет скончался известный писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Эдуард Николаевич скончался", – сказал он. По словам источника, это случилось в доме писателя в "новой" Москве.

Эдуард Успенский родился в Московской области в 1937 году. Получив образование инженера в Московском авиационном институте, Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам.

Среди популярных персонажей, придуманных им – Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.

Произведения писателя переведены более чем на 25 языков.

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