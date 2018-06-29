Мир В США умер автор сценария культового сериала "Star Trek" и фильма "Я робот"

2018-06-29 15:14 183

Американский писатель-фантаст Харлан Эллисон, написавший сценарий к серии "Город на краю вечности" ("The City on the Edge of Forever") телесериала "Звездный путь" (Star Trek), скончался в  Калифорнии на 85-м году жизни. 

"С печалью мы сообщаем об уходе легенды Star Trek Харлана Эллисона. Эллисон, которому в прошлом месяце исполнилось 84 года, умер сегодня утром в своем доме в Калифорнии", - со ссылкой на супругу писателя сообщается на официальном сайте франшизы.

СПРАВКА:

Харлан Эллисон родился 27 мая 1934 года в Кливленде (штат Огайо). Среди его работ - удостоенные различных премий рассказы "У меня нет рта, но я должен кричать", "Джеффти пять лет" (1977), а также сценарий к фильму "Я, робот" (I, Robot, 1994) по мотивам произведений американского писателя Айзека Азимова.

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