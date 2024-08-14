Экономика За время войны иностранные бизнесмены основали в Украине более 3000 компаний

2024-08-14 09:35

Граждане из более чем 100 стран основали более 3000 компаний в Украине за время полномасштабной войны. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Чаще всего открывают бизнес граждане Турции - 396 компаний или 12,9% от общего количества, Узбекистана - 312 бизнесов (10,1% от общего количества). Замыкают тройку лидеров граждане Польши - 224 бизнеса или 7,3%.

В общей сложности иностранцы из 101 страны основали 3075 компаний в Украине с начала полномасштабной войны.

Также в топ-10 попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана, Израиля, Великобритании и Китая.

Почти половину от общего количества компаний с иностранными собственниками зарегистрировали в Киеве - 1 517. В столице чаще всего создают бизнесы граждане Узбекистана - 175 компаний.

Дальше идет Львовщина - 460 бизнесов: здесь чаще всего оседают иностранцы из Польши (105 компаний). В тройку также попала Одесская область - 273 компании. В этом регионе чаще всего создают компании граждане Турции - 99 бизнесов.

Наибольшее количество компаний с иностранными собственниками занимается оптовой торговлей - 30,7%, операциями с недвижимым имуществом - 6,7% и компьютерным программированием - 5,8%.

Компания ТЕНС1МА с уставным капиталом в 1,28 млрд гривен стала крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами с 24 февраля 2022 года. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.

Вторую позицию занимает Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Юген с уставным капиталом в 700 млн гривен. Конечным владельцем является гражданин США.

Замыкает тройку лидеров компания ЛФС, основанная гражданином Польши. Компания имеет 300 млн гривен уставного капитала.

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Экономика

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В Украине значительно вырос спрос на подержанные иномарки из Европы 2024-08-09 18:28
Транзит российского газа в ЕС через Украину упал до минимума 2024-08-09 14:35
Украина получила почти 4 млрд долларов безвозвратного гранта от США 2024-08-05 20:48