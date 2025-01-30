Политика Владимир Зеленский дипломатично отреагировал на скандальное заявление Фицо

2025-01-30 10:27

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выбрал москву вместо США и других международных партнеров, что является его ошибкой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"К сведению нынешнего Премьер-министра Словакии. Несколько дней назад Президент Трамп принял сильное решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG (сжиженного природного газа), в частности в Европу", - написал Зеленский.

Он пояснил, что для безопасности и стабильности Европы требуется больше энергоресурсов от ее партнеров.

"За американский LNG нужно платить деньгами, а вот за российский газ нужно платить не только деньгами, но еще и независимостью и суверенитетом", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что многие в Европе уже стояли перед этой дилеммой и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета.

"Но не господин Фицо. Он выбирает москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидным и развивать отношения, которые укрепляют наши народы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Фицо назвал Зеленского врагом, потому что тот не пускает российский газ в Словакию.