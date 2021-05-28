Спорт Главным тренером миланского "Интера" станет бывший форвард Симоне Индзаги

2021-05-28 14:07

Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем "Твиттере", после конфликта Антонио Конте и руководства "Интера" и ухода тренера новым наставником чемпионов Италии станет бывший форвард и тренер "Лацио".

Контракт с бывшим нападающим будет подписан на два года.

"Мы уважаем решение тренера и, прежде всего, игрока, чье имя долгие годы было связано с "Лацио" и успехами команды, изменить свои намерения", - подтвердили уход своего тренера в пресс-службе "Лацио", который занял в Серии А шестое место.

Симоне Индзаги - 45-летний тренер, успевший поработать только в Риме. Сначала он тренировал молодежку "Лацио", затем в 2016 году полноценно возглавил клуб, выиграв с ним Кубок и Суперкубок Италии (дважды).

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