Политика Власти Чехии отреагировали на попытку Фицо шантажировать Украину поставками электроэнергии

2025-01-31 14:39

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо пытался шантажировать Украину поставками электроэнергии из-за остановки транзита российского газа, но большинство импортируемой Украиной электроэнергии поступает с генерирующих мощностей Чехии и Германии. Об этом в интервью Укринформу заявил специальный уполномоченный Министерства иностранных дел Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

Чиновник акцентировал внимание на том, что угрозы Фицо "пустые".

"Политическое заявление, которое премьер-министр Фицо сделал в декабре, равно нулю. Потому что у нас есть четыре европейские страны, граничащие с Украиной, и по крайней мере две из них не будут прекращать поставки электроэнергии - Польша и Румыния. Что будут делать Словакия и Венгрия – не очень важно", - объяснил Бартушко.

По его словам, в 2022 году вся Европа помогала Украине оборудованием по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры, а запчасти поступали из США.