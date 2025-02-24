Политика Верховная Рада провалила голосование, которое должно было подтвердить полномочия Владимира Зеленского

2025-02-24 16:41

Верховная Рада провалила голосование, которое должно было подтвердить поддержку Зеленского парламентом. Оно набрало 218 голосов народных избранников при необходимыми 226. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

В документе говорится, что Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины".

На заседании присутствовали еврокомиссары и представители европейских стран.

Выборы в Украине не проводятся из-за военного положения: по ст. 19 запрещено изменять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.