Світ Ілон Маск офіційно став багатієм, чиї статки перевищують сукупну ринкову капіталізацію біткойна

2026-06-24 16:46

Американський бізнесмен Ілон Маск офіційно став фігурою, капіталізація якої перевищує ринкову вартість біткойна. Його особистий статок досяг рекордної позначки 1,4 трлн доларів, уперше перевищивши сукупну ринкову капіталізацію біткойна після суттєвого одноденного приросту, обумовленого ралі акцій SpaceX. Про це пише Yahoo.



Досягнення такого рівня статку фіксується тоді, коли особиста сукупність активів однієї особи перевищує ринкову вартість одного з найбільших фінансових інструментів світу. У даному випадку капітал Маска у 1,4 трлн доларів наразі перевищує загальний обсяг ринкової капіталізації біткойна - 1,31 трлн доларів, згідно з даними CoinGecko.



Основний каталізатор - динаміка, за якої сукупна оцінка активів Маска зросла за добу на 101,7 млрд доларів, тобто на 7,91%. Компанія SpaceX, яка провела найбільше IPO в історії фондового ринку, додала ще 8,59% до вартості своїх цінних паперів за підсумками глобальних торгів.



Нагадаємо, фінансовий розрив між Маском та іншими мільярдерами збільшився до майже незбагненних масштабів. Його статки тепер перевищують сукупне багатство Ларрі Пейджа (300 млрд доларів), Сергія Бріна (277,3 млрд доларів), Джеффа Безоса (256,5 млрд доларів) і Ларрі Еллісона (242,7 млрд доларів).