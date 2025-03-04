Жизнь Завершено расследование дела о злоупотреблениях экс-министра энергетики Украины

2025-03-04 13:35

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика и бывшего руководителя одного из департаментов этого министерства, из-за злоупотребления которых в пользу одного из газовых олигархов государственному бюджету нанесен ущерб почти на 1,5 млрд грн., сообщает ГБР.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд.

Отмечается, что по указанию главы Министерства его подчиненный руководитель Департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения. В частности, в нарушение постановления Кабинета Министров должностные лица искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества.

Сумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017 по декабрь 2020 составляет 1 млрд 488 млн гривен.

Насалик обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители сообщили Насалику о подозрении в служебной халатности, которая привела к потерям бюджета почти на 1,5 млрд грн в пользу одного из газовых олигархов.

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