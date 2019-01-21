Спорт Греческий ПАОК избавляется от Хачериди из-за его зарплаты в 1,3 млн евро

2019-01-21 15:16 90

Знаковый украинский защитник Евгений Хачериди в скором времени покинет греческий ПАОК.

По данным Sport24.gr, руководство ПАОКа уже начало поиски нового клуба для украинского защитника. Одной из причин желания продать Хачериди является его зарплата в 1,3 млн евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евгением Хачериди интересуются донецкий "Шахтер" и казахский "Карабах".

Однако, переход экс-динамовца в стан принципиального соперника ("горняков") крайне маловероятен. А вариант с переездом в Казахстан Евгений ранее отклонил.

По другой информации, Хачериди рассчитывает на предложение из немецкой Бундеслиги.

Напомним, Евгений Хачериди попал в киевское "Динамо" в 2006 году в возрасте 19 лет. Играл за киевлян до 2018 года. За это время провел на поле 150 матчей, в которых забил 6 голов. За сборную Украины сыграл с 2009 года 51 матч, в которых отметился тремя точными ударами. За ПАОК, куда Женя перебрался в прошлом году, украинец сыграл всего 10 матчей во всех турнирах.