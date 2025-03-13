Спорт WBO обязала Александра Усика провести защиту титула и назначила соперника

2025-03-13 12:30

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) провести защиту титула и назначила соперника для украинца.

Усик должен провести защиту титула против временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Об этом сообщил президент WBO Густаво Оливери.

"WBO официально назначила обязательную защиту между Усиком и Паркером, чтобы устранить статус временного чемпиона. Это действие отвечает нашей четкой политике относительно наличия только одного чемпиона в каждой весовой категории", - приводит слова президента WBO Густаво Оливери Ring Magazine.

WBO дала Усику и Паркеру 30 дней на достижение соглашения, прежде чем будут назначены промоутерские торги.

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