Жизнь Радио Свобода подтвердило полное прекращение финансирования со стороны США

2025-03-17 10:27

Президент и гендиректор сети RFE/RL (Радио Свободная Европа / Радио Свобода) Стивен Капус заявил, что остановка финансирования сети, о которой стало известно в минувший уикенд, сыграет в пользу властей Ирана, Китая, россии и т.д. Об этом говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора RFE/RL Стивена Капуса.

Руководитель RFE/RL напомнил, что остановка вещания этого медиа, основанного в 1949 году, все это время была мечтой диктаторов в разных частях света.

"Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать гибель Радио Свобода через 75 лет после создания "Свободы". Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее", - говорится в заявлении.

Капус также подчеркнул, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода имеет поддержку в Конгрессе США.

"В течение всей истории Радио Свобода получало мощную двухпартийную поддержку. Без нас почти 50 миллионов человек в закрытых обществах, которые еженедельно зависят от нас в получении точных новостей и информации, не будут иметь доступа к правде об Америке и мире", - добавил он.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) ранее сообщило Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) о прекращении действия федерального грантового соглашения, финансирующего деятельность Радио Свободная Европа/Радио Свобода во всем мире.

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