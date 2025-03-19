Политика Трамп обсудил с премьером Великобритании планы Коалиции по отправке 30 тысяч солдат в Украину

2025-03-19 08:24

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора сообщил президенту США Дональду Трампу о состоянии переговоров в рамках "коалиции решительных". Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Премьер-министр проинформировал президента о состоянии дел в коалиции. Он повторил свою мысль о том, что все должны работать сообща, чтобы при своем положении Украина оказалась в как можно более выгодной позиции, когда рассматривается обеспечение справедливого и длительного мира", – сказал пресс-секретарь британского премьера.

"Коалиция решительных" состоит из таких стран, как Британия, Франция, Турция, Канада и Австралия. Она рассматривает планы отправки 30 тысяч военнослужащих в Украину, а также предоставления другой помощи в виде оружия и логистической поддержки.

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