Жизнь Киевлянина приговорили к 4 годам тюрьмы за ложное сообщение о подготовке подрыва Южного моста

2025-03-27 09:31

В Киеве 45-летнему мужчине вынесен обвинительный приговор за заведомо ложное сообщение о подготовке подрыва Южного моста. Дарницким районным судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Указывается, что киевлянин в январе этого года позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что собирается подорвать Южный мост.

При этом он осознавал, что эта информация является ложной, а его действия приводят к дестабилизации ситуации в г. Киеве. Логических объяснений своему поступку мужчина предоставить не смог.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.