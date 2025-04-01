Мир В Литве из болота вытащили броневик, из которого пропали четверо военнослужащих США

2025-04-01 11:30

В Литве из болота вытащили бронеавтомобиль, в котором могли находиться четверо пропавших военнослужащих США. Полиция и американские следователи продолжают расследование. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

Напомним, во время военных учений в Литве на полигоне в Пабраде, который расположен в Швенченском районе недалеко от границы с Беларусью, пропали четверо американских военнослужащих. Учения проводились в рамках ротационных сил США, которые тренируют подразделения, размещенные в Литве.

Поисковая операция длилась шесть дней, и удалось вытащить бронемашину, застрявшую в болоте на месте происшествия.

Отмечается, что сейчас на полигоне работают литовская военная полиция вместе с американскими следователями для выяснения обстоятельств инцидента.

В Министерстве обороны Литвы не уточнили, были ли внутри военнослужащие. Продолжается расследование.

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