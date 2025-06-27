Спорт Легенда Баварії та збірної ФРН Томас Мюллер може приєднатися до однієї з команд МЛС

2025-06-27 12:29

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер, який залишить команду після клубного Чемпіонату світу-2025, поділився думкою про своє майбутнє.

Зазначається, що відомий 35-річний футболіст не відкидає можливості, що в майбутньому стане гравцем одного з клубів МЛС.

"Так, існує ймовірність, що я приєднаюся до однієї з команд МЛС. Але спочатку мені потрібно все добре обдумати. Наразі я повністю зосереджений на виступі на Клубному чемпіонаті світу.

Певні переговори можуть вестися, але зараз усі мої думки сконцентровані на цьому турнірі. Мені нікуди поспішати, я не відчуваю жодного тиску у прийнятті рішень, а потім подивимось, але зараз я не знаю", - цитує Мюллера Goal.com.