Политика Администрация Трампа уже подсчитывает, сколько будет стоить налогоплательщикам контроль над Гренландией

2025-04-03 14:37

Администрация Белого дома готовит оценку того, сколько будет стоить федеральному правительству контроль над Гренландией на фоне желания президента США Дональда Трампа взять остров под контроль. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Это самая конкретная попытка превратить желание президента Дональда Трампа приобрести территорию Дании в действенную политику, несмотря на широкое международное возмущение", – говорится в статье.

Утверждается, что американские чиновники в последние недели предприняли шаги по определению финансовых последствий превращения Гренландии в территорию США, включая стоимость предоставления государственных услуг для 58 тысяч ее жителей.

Два собеседника отметили, что сотрудники бюджетного отдела Белого дома пытаются понять, во сколько может обойтись содержание Гренландии в случае ее приобретения. Они также пытаются оценить, какой доход в бюджет США могли бы принести природные ресурсы острова.

Один из вариантов, которые изучаются, – предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем та, которую ей предлагает Дания, которая в настоящее время субсидирует услуги на острове на сумму около 600 млн долларов в год.

Суть в том, что "мы заплатим вам больше, чем Дания", сказал один из собеседников газеты.

Журналисты считают, что внутреннее планирование свидетельствует о том, что амбиции администрации по приобретению Гренландии выходят за рамки размышлений Трампа и начинают отражаться в правительственной политике США.

"Сейчас обсуждается вопрос о том, какими будут расходы и выгоды для США, если мы приобретем Гренландию. Во сколько нам обойдется сохранение Гренландии как территории Соединенных Штатов?", – отметил высокопоставленный чиновник Белого дома.

По его словам, анализ затрат основывается на том, "если проголосуют жители Гренландии и поддержат это".

Из всех потенциальных приобретений, о которых говорил Трамп, включая Канаду и Панамский канал, "он рассматривает Гренландию как самое простое", добавил источник.

При этом представитель Белого дома отметил, что приобретение Гренландии в настоящее время не является самым важным в вопросах национальной безопасности США.

По его словам, оно станет возможным после окончания войны между Россией и Украиной, обеспечения мира в Израиле и Газе и сдерживания Ирана – всех пунктов повестки дня на этот год.