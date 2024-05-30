Спорт Хосеп Гвардиола принял решение покинуть Манчестер Сити – стали известны сроки и детали

2024-05-30 09:31

Хосеп Гвардиола принял решение покинуть Манчестер Сити. Об этом сообщает авторитетное издание Daily Mail.

Стоит отметить, что титулованный испанский специалист не будет покидать клуб преждевременно. Главный тренер уважает руководство и болельщиков "горожан", а потому отработает свой контракт полностью.

Поэтому руководитель чемпионов Англии окончательно покинет команду летом следующего года, то есть после завершения сезона-2024/25.

Руководство Манчестер Сити во что бы то ни стало хочет удержать специалиста в клубе, но он настаивает на своем и хочет, чтобы следующий год стал для него последним в команде.

Напомним, что в этом сезоне Манчестер Сити в четвертый раз подряд стали чемпионами АПЛ.

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