Спорт Главный тренер Арсенала пояснил, почему перекупил у Мансити Александра Зинченко

2023-06-27 13:35

У украинца Александра Зинченко есть удивительный футбольный талант. Так считает главный тренер Арсенала Микель Артета. Именно этим наставник лондонского Арсенала обосновал стремление своего клуба покупать игроков у Манчестер Сити.

По словам специалиста, именно из-за качества игроков "горожан", летом прошлого года "канониры" подписали бразильца Габриэла Жезуса и украинца Александра Зинченко.

"Почему мы подписываем игроков из Манчестер Сити? Все просто: потому что они очень хорошие. Я знаю их и работал с ними четыре года. Я хотел раздобыть Габриэла Жезуса и Зинченко из-за их удивительного таланта, а также за человеческие навыки", – приводит слова Артеты издания Marca.

Напомним, что 41-летний Микель Артета возглавляет Арсенал с осени 2019 года. В прошлом сезоне "канониры" под его руководством заняли второе место в Английской Премьер-лиге, уступив в чемпионской борьбе именно Манчестер Сити.