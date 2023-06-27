Спорт Главный тренер Арсенала пояснил, почему перекупил у Мансити Александра Зинченко

2023-06-27 13:35

У украинца Александра Зинченко есть удивительный футбольный талант. Так считает главный тренер Арсенала Микель Артета. Именно этим наставник лондонского Арсенала обосновал стремление своего клуба покупать игроков у Манчестер Сити.

По словам специалиста, именно из-за качества игроков "горожан", летом прошлого года "канониры" подписали бразильца Габриэла Жезуса и украинца Александра Зинченко.

"Почему мы подписываем игроков из Манчестер Сити? Все просто: потому что они очень хорошие. Я знаю их и работал с ними четыре года. Я хотел раздобыть Габриэла Жезуса и Зинченко из-за их удивительного таланта, а также за человеческие навыки", – приводит слова Артеты издания Marca.

Напомним, что 41-летний Микель Артета возглавляет Арсенал с осени 2019 года. В прошлом сезоне "канониры" под его руководством заняли второе место в Английской Премьер-лиге, уступив в чемпионской борьбе именно Манчестер Сити.

subscriber subscriber

Еще по теме

Полузащитник Зинченко признался, что встретил в Манчестере много геев

2019-01-16 14:12

Еще новости в разделе "Спорт"

Главный тренер Арсенала пояснил, почему перекупил у Мансити Александра Зинченко

2023-06-27 13:35

Еще одна звезда Челси отправится в Саудовскую Аравию и станет одноклубником Роналду

2023-06-23 17:32

Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча

2023-06-23 10:27

Бой века: Маск и Цукерберг согласились драться в клетке

2023-06-22 22:15
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Главный тренер Арсенала пояснил, почему перекупил у Мансити Александра Зинченко 2023-06-27 13:35
Еще одна звезда Челси отправится в Саудовскую Аравию и станет одноклубником Роналду 2023-06-23 17:32
Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча 2023-06-23 10:27
Бой века: Маск и Цукерберг согласились драться в клетке 2023-06-22 22:15