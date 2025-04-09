ВОЙНА В Украине За время войны Бельгия предоставила Украине помощь на сумму более чем в 2,2 млрд евро

2025-04-09 08:24

Бельгия предоставила Украине военную, гуманитарную помощь и помощь на восстановление на сумму более 2,2 млрд евро с начала полномасштабной войны с рф. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на информацию, которую предоставило МИД Бельгии.

"Бельгия – среди крупнейших 20 доноров Украины на душу населения. С начала полномасштабного российского вторжения наша страна предоставила Украине помощь на сумму более 2,2 млрд евро", – говорится в сообщении.

Указано, что из этой суммы 150 млн евро были предназначены для восстановления, как часть программы BE-Relieve, которая осуществляется Агентством международного сотрудничества Бельгии Enabel. Эта программа сфокусирована на трех стратегических сферах: энергоснабжение и экологическое строительство, охрана здоровья и социальная защита, а также образование, навыки и трудоустройство.

Как отмечается, упомянутые бельгийские программы были использованы для ремонта и восстановления школ, больниц и энергетических объектов в Киеве и Чернигове.

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