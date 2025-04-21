Политика Нетаньяху заявил, что война в секторе Газы будет продолжаться до полного уничтожения ХАМАС

2025-04-21 10:27

Военная операция в секторе Газы будет продолжаться, пока не будут достигнуты основные цели: уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и обеспечение безопасности страны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Associated Press.

В своем заявлении он подчеркнул, что правительство не имеет другого выбора, кроме как продолжать борьбу с группировкой ХАМАС после того, как она отказалась от предложения Израиля освободить половину заложников в обмен на гуманитарное перемирие.

Нетаньяху отметил, что Израиль не прекратит операцию, пока не выполнит три ключевые задачи: уничтожит ХАМАС, освободит всех заложников и обеспечит, чтобы сектор Газы больше не представлял угрозу для безопасности страны. Он также повторил свое обязательство сделать все возможное, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Ситуация внутри Израиля становится все напряженнее, поскольку семьи израильских заложников и военные резервисты все чаще ставят под сомнение целесообразность продолжения боевых действий. Многие критики считают, что возможности для дипломатического урегулирования конфликта были утрачены после срыва перемирия в прошлом месяце.

По данным израильских военных, во время выходных в Газе было убито более 40 боевиков. Также сообщается о гибели израильского солдата в субботу на севере Газы - это первая смерть израильского военнослужащего с момента возобновления боевых действий 18 марта.

Израиль заявляет о намерении усилить удары по всей территории Газы и создать широкие "зоны безопасности" в регионе, где в настоящее время проживает более двух миллионов человек. ХАМАС, в свою очередь, требует полного вывода израильских войск с территории Сектора.