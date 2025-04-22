Спорт Экс-чемпион мира считает, что Александр Усик будет бороться за титулы столько, сколько физически сможет

2025-04-22 13:35

Бывший чемпион мира по боксу Крис Алджиери поделился своими мыслями о будущем карьеры украинского боксера Александра Усика.

"Усик может оказаться тем человеком, который в какой-то момент скажет: "У меня больше нет того же стремления", находясь в тренировочном лагере. Или он может травмироваться, как это когда-то происходило с братьями Кличко. Мы обсуждали это с Полом Малиньяджи, и он отметил, что Александр, скорее всего, будет продолжать карьеру, пока не станет слишком поздно, как и многие из нас. У меня была та же ситуация. Может быть, Усик тоже будет таким".

Алджиери убежден, что у Усика была впечатляющая карьера и в его силах, как у одного из лучших в истории бокса, решить, как она завершится.

"Усик заработал значительные средства. Его карьера – это сказание о невероятных достижениях. Он войдет в историю как один из величайших боксеров. Нужно ли вам оберегать свое наследие? Это всегда актуальный вопрос. Взгляните на Роя Джонса: он мог бы завершить карьеру после победы над Руисом в супертяжелом весе и остаться лучшим в истории без всяких доводов. Но продолжил из-за желания и духа бойца. Решение "драться, пока можешь" многим нравится. Но это ли путь для Усика? Я не уверен. Пока мы этого не узнаем... Все ждут момента, когда Усик объявит о завершении карьеры или будет побежден таким бойцом, как Дюбуа или следующим."