Мир Коалиция из 12 штатов США подала иск против администрации Трампа из-за "безрассудных пошлин"

2025-04-26 08:28

Коалиция из 12 штатов США подала иск против администрации президента Дональда Трампа из-за его "незаконных пошлин". Штаты требуют судебного решения, которое запретит президенту Трампу вводить пошлины, поскольку последний "не имеет таких полномочий", сообщает издание Axios.

"Конгресс не предоставил президенту полномочий вводить эти пошлины, поэтому администрация нарушила закон, введя их через исполнительные приказы, публикации в социальных сетях и распоряжения ведомств... Его пошлины являются незаконными, и если их не остановить, они приведут к росту инфляции, безработицы и экономическому ущербу", – говорится в заявлении офиса генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Генеральные прокуроры Аризоны, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Иллинойса, Мэна, Миннесоты, Невады, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Орегона и Вермонта подали иск, чтобы пошлины можно было заблокировать в судебном порядке.

"Безрассудные пошлины президента Трампа резко повысили расходы потребителей и вызвали экономический хаос по всей стране", – заявила в среду губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.

Напомним, президент США ввел 25% тарифы против Канады и Мексики, крупнейших торговых партнеров США, утверждая, что соседи США не делают достаточно для сдерживания потока нелегальных наркотиков.

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Латвия почти на 400 млн евро заказала в Испании новейшие боевые машины пехоты ASCOD 2025-04-26 10:31
Коалиция из 12 штатов США подала иск против администрации Трампа из-за "безрассудных пошлин" 2025-04-26 08:28