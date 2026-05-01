Світ Хакери викрали майже половину депозитів із найбільшої в світі нерегульованої криптобіржі Drift

2026-05-01 08:24

Хакери викрали $280 млн із нерегульованої криптобіржі Drift, найбільшої біржі безстрокових ф'ючерсів на блокчейні Solana. Про це компанія повідомила у своєму акаунті в соцмережі X.

"Це була вкрай складна операція, яка, очевидно, включала багатотижневу підготовку та поетапне виконання", - йдеться у публікації.

За даними компанії, хакери використовували складні методи, щоб отримати контроль над протоколом, маніпулюючи людьми, які мають доступ до ключових гаманців.

Як зазначає Financial Times, ці методи нагадують атаку на біржу Bybit у 2025 році, коли північнокорейські хакери викрали криптовалюту на $1,5 млрд. Однак на відміну від Bybit, яка в аналогічній ситуації залучала екстрене фінансування, щоб зберегти доступ користувачів до коштів і забезпечити висновок, Drift - як більше кошти клієнтів.

Обсяг викрадених коштів становить близько половини всіх депозитів на платформі у доларовому вираженні.

Безстрокові ф'ючерси - це деривативні контракти без дати закінчення, які використовуються криптотрейдерами для спекуляції на цінах активів. За останній рік обсяг торгів ними значно зріс, пише FT. Газета підкреслює, що безстрокові контракти стали одним із найактивніше торгованих інструментів у децентралізованих фінансах, сегменті крипторинка із відносно слабким регулюванням. Трейдерів приваблює простота торгівлі та можливість використовувати кредитне плече для збільшення прибутку.

Зростання торгівлі безстроковими контрактами супроводжується появою нового покоління бірж, таких як Drift та Hyperliquid. Обсяг торгів деривативами на останній зріс на 420%: до $2,93 трлн у 2025 році, порівняно з попереднім роком, згідно з даними DefiLlama, які наводить FT.

Hyperliquid та аналогічні платформи пропонують цілодобову торгівлю безстроковими контрактами на такі активи, як нафта та метали. Після початку війни з Іраном, зазначає газета, обсяг торгів у вихідні зріс, оскільки роздрібні інвестори шукають способи торгувати ризиками, пов'язаними з нафтою, тоді як традиційні біржі, такі як CME та ICE, закриті.

"Люди в будь-якому випадку хочуть торгувати", - наголосив глава Douro Labs Майк Кехілл.