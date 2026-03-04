В Україні ліквідувано міжнародну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу

Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу, повідомила СБУ.
За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.
За даними слідства, протягом року ділки заробили на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.
Для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у криптопроєкти.
Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.
На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та "прибутковості" інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.
На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів "заохочували" миттєвими дивідендами.У такий спосіб жертва афери потрапляла "на гачок" і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів.Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами "схеми", а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.