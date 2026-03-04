Життя В Україні ліквідувано міжнародну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу

2026-03-04 14:44

Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу, повідомила СБУ.

За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.

За даними слідства, протягом року ділки заробили на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.

Для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у криптопроєкти.

Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.

На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та "прибутковості" інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.

На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів "заохочували" миттєвими дивідендами.У такий спосіб жертва афери потрапляла "на гачок" і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів.Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами "схеми", а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;

шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі.

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.