Економіка Bitcoin впав на 6%, знизившись до рівня нижче $86,000 на ранкових торгах

2025-12-02 10:28

Bitcoin впав на 6%, знизившись до рівня нижче $86,000 на ранкових торгах в Азії, ефір знизився більше ніж на 7%, до приблизно $2,800. Більшість токенів рухались за подібним сценарієм, зокрема Solana впала на 7,8%. Про це повідомляє Bloomberg.

Крипторинок знаходиться у хиткому становищі після того, як було ліквідовано позицій на $19 мільярдів на початку жовтня. Це сталося всього через кілька днів після того, як Bitcoin встановив історичний максимум на рівні $126,251.

Найбільша криптовалюта втратила 16,7% своєї вартості в листопаді, але після зниження тиску на продажах минулого тижня вона відновила деякі позиції, піднявшись вище $90,000. Після останнього розпродажу в понеділок трейдери готуються до ще більших знижок.

Інвестори переосмислюють коментарі генерального директора Strategy Inc. Фонга Ле, який в інтерв'ю заявив, що може продати увесь Bitcoin , якщо його мNAV (співвідношення вартості підприємства до біткоїн-холдінгів) стане від'ємним.

"Ми можемо продати Bitcoin, і ми продамо його, якщо нам доведеться фінансувати виплати дивідендів при mNAV нижче 1x", - сказав він, додавши, що це буде останній крок.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що біткоїн готується зафіксувати найгірші місячні показники з моменту серії гучних корпоративних банкрутств 2022 року. Інвестори почали масово виводити кошти; аналітики попереджають про ризики для найбільших власників активу.