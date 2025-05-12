Политика Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в перезагрузке отношений США с Китаем

2025-05-12 13:32

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в отношениях с Китаем после первого же дня переговоров в Женеве. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

"Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, многое согласовали. Полная перезагрузка была достигнута в дружелюбной, но конструктивной манере. Достигнут большой прогресс!!!" - заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что Штаты хотят видеть "открытие Китая для американского бизнеса" в интересах обеих стран.

Вместе с тем Трамп не предоставил никаких подробностей относительно первого дня переговоров в Женеве.

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