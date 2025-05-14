Политика Трамп, настаивая на прямых переговорах, поставил ультиматум Украине и россии

2025-05-14 08:24

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум и Украине, и россии, настаивая на прямых переговорах между ними. Иначе США выйдут из переговорного процесса. Об этом сказал спецпредставитель американского лидера Стив Виткофф в интервью Breitbart News, опубликованному накануне.

"Президент поставил ультиматум обеим сторонам, что если не будет прямых переговоров и если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не участвовать в нем", – заявил он.

По словам Виткоффа, "решения работают, когда есть прямые переговоры. Нам нужно посадить украинцев и россиян за один стол. Сейчас это была жестокая война – они не любят друг друга. Мы должны это изменить. Мы должны заставить всех думать, что ответственный способ решения этой проблемы – это дипломатическое решение... Мы предлагаем прямые переговоры между двумя сторонами как можно скорее, а не позже".

Виткофф рассказал, что среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить, есть детали относительно оккупированных территорий Украины, Запорожской АЭС и доступа Украины к важным водным путям.

Он также добавил, что Запорожская АЭС является "своего рода жемчужиной" из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и в настоящее время является "важной частью этой дискуссии".

"Здесь есть вещи, которые, по моему мнению, не будет трудно решить. Если мы соберем стороны за столом переговоров, они начнут общаться друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем. Я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости, но если мы физически достигнем этого, у нас, по моему мнению, есть большой шанс положить конец этому конфликту", – считает спецпредставитель Трампа.

Ранее Стив Виткофф сообщил, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса "так называемых пяти территорий", не уточнив, о чем именно идет речь.