Життя Спалах гепатиту А у Києві: зафіксоване значне зниження активності захворювання

2025-06-10 13:35

У Києві вже зареєстровано 93 випадки захворювання на гепатит А. Про це повідомив головний державний санітарний лікар столиці, генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергій Чумак в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, наразі спостерігається зниження активності захворювання.

Нові випадки переважно пов’язані з побутовими контактами - люди інфікувалися в домашніх умовах після контакту з хворими.

Чумак зауважив, що було опрацьовано всі можливі шляхи передачі інфекції - харчові продукти, вода, у тому числі централізоване водопостачання, бювети, бутильована вода, а також водойми у районі. Згідно з отриманими результатами, вода відповідає нормам Держсанпіну.

Крім того, за час дії мобільних пунктів тестування протестували 776 осіб, із них 17 отримали позитивний результат.

Головний держсанлікар Києва зазначив, що вакцинація проти гепатиту А в Україні є рекомендованою, але не входить до обов’язкового календаря щеплень. Наразі дефіциту вакцини від гепатиту А немає.