Жизнь В Винницкой области уже более 300 случаев гепатита А, но источник распространения инфекции не найден

2023-12-05 11:33

В Винницкой области по состоянию на начало декабря лабораторно подтверждено 323 случая заболевания гепатитом А. Всего в регионе было зафиксировано 385 случаев заболевания, из них 54 - у детей. Об этом сообщил Винницкий областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 31 пациент находится на лечении в стационаре. Остальные - дома. Кроме того, идет вакцинация от болезни.

"На территории области вакцинировано от гепатита А 788 человек, в том числе 669 медиков и 119 контактных лиц, из них 60 детей", - указали медики.

Указывается, что Центр продолжает расследование по выявлению очагов заражения и распространения инфекции. В частности, берутся пробы воды для лабораторного исследования, осуществляется медицинское наблюдение за контактными лицами в домашних ячейках.

Также специалистами Центра организовано и проведено лабораторное обследование методом ИФА работников пищевой промышленности и торговых предприятий города.

"Всего обследовано 3 тыс. 784 человека, у девяти из которых обнаружены антитела к вирусу гепатита А, еще один - результат сомнительный", - отметили в Центре.

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