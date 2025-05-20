Экономика Новые ограничения Китая могут обрушить мировое производство электромобилей

2025-05-20 12:27

Мировое производство электромобилей оказалось под угрозой из-за ограничений Китая на экспорт редкоземельных элементов - ключевых материалов для изготовления постоянных магнитов в электродвигателях. Об этом сообщает Automobilwoche.

Китай, контролирующий до 90% глобального производства постоянных магнитов и почти всю переработку редкоземельных металлов, приостановил экспорт более чем на месяц. Причиной считают обострение торговой напряженности с США.

Эксперты предупреждают: европейские и американские компании имеют лишь 4-6 недель запасов, однако дефицит готовых модулей уже наблюдается. Если поставки не возобновят, остановка производства электромобилей возможна уже в середине июня.

По мнению аналитиков, этот кризис может оказаться еще серьезнее, чем дефицит чипов в 2021-2022 годах, поскольку влияет на ключевую инфраструктуру электромобильности, которую Европа активно развивает.