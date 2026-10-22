Політика Естонія витратить ще 195 млн євро на закупівлю сучасних видів озброєння та боєприпасів

2026-10-22 12:32

Центр оборонних інвестицій Естонії оголосив тендер максимальною вартістю €195 млн на закупівлю озброєння, боєприпасів та комплектуючих. Про це повідомляє ERR.

У межах програми також передбачені навчання, підготовка персоналу й обслуговування техніки протягом усього терміну експлуатації.

Закупівлю розділили на п’ять частин. Три з них стосуються боєприпасів загальною вартістю €145 млн, ще дві - озброєння на €50 млн. За кожним напрямом планують укласти семирічні рамкові договори.

Йдеться про озброєння калібру 40 і 23 мм, а також боєприпаси калібру 76, 40 та 23 мм. До переліку входять макети, навчальні й тренувальні снаряди, а також бойові боєприпаси різного призначення.

Важлива умова тендеру - продукція має бути виготовлена в країнах ЄС або НАТО та вже використовуватися регулярними чи спеціальними підрозділами їхніх збройних сил. Водночас дозволяється постачання систем, впровадження яких у таких підрозділах ще триває.

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