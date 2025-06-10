Спорт Кріштіану Роналду остаточно визначився з майбутнім у клубній кар’єрі

2025-06-10 10:26

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду визначився з майбутнім у клубній кар’єрі - він залишиться в саудівському Ан-Насрі. Про це повідомляє A Bola.

"Майбутнє? Нічого не зміниться. Ан-Наср? Так", - лаконічно відповів Роналду на запитання про свої плани.

Португальський форвард приєднався до клубу з Ер-Ріяда 2,5 роки тому. За цей час він провів 105 матчів у всіх турнірах і забив 93 голи.

У складі Ан-Насра Роналду виграв Клубний кубок арабських чемпіонів-2023, а також двічі став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії.