Спорт Кріштіану Роналду остаточно визначився з майбутнім у клубній кар’єрі

2025-06-10 10:26

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду визначився з майбутнім у клубній кар’єрі - він залишиться в саудівському Ан-Насрі. Про це повідомляє A Bola.

"Майбутнє? Нічого не зміниться. Ан-Наср? Так", - лаконічно відповів Роналду на запитання про свої плани.

Португальський форвард приєднався до клубу з Ер-Ріяда 2,5 роки тому. За цей час він провів 105 матчів у всіх турнірах і забив 93 голи.

У складі Ан-Насра Роналду виграв Клубний кубок арабських чемпіонів-2023, а також двічі став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії.

subscriber subscriber

Еще по теме

28-летний полузащитник Барселоны повторил знаменитый рекорд Лионеля Месси

2025-04-11 12:29

Криштиану Роналду стал объектом троллинга из-за жалобы на жару в Саудовской Аравии

2025-01-04 08:28

После покупки Криштиану Роналду Ан-Наср проиграл девять турниров

2024-11-01 20:34

Клуб Роналду предложил зарплату в 1 млн евро в неделю полузащитнику Мансити Кевину Де Брёйне

2024-10-18 19:31

Еще новости в разделе "Спорт"

Кріштіану Роналду остаточно визначився з майбутнім у клубній кар’єрі

2025-06-10 10:26

Зірка Реалу Кіліан Мбаппе прокоментував прихід Хаві Алонсо на посаду гололвного тренера

2025-06-09 10:27

Защитник Джереми Фримпонг может перебраться в английскую премьер-лигу

2025-06-07 14:36

Реал розглядає можливість підписання топового нападника Ла Ліги Анте Будиміра

2025-06-07 08:28
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Кріштіану Роналду остаточно визначився з майбутнім у клубній кар’єрі 2025-06-10 10:26
Зірка Реалу Кіліан Мбаппе прокоментував прихід Хаві Алонсо на посаду гололвного тренера 2025-06-09 10:27
Защитник Джереми Фримпонг может перебраться в английскую премьер-лигу 2025-06-07 14:36
Реал розглядає можливість підписання топового нападника Ла Ліги Анте Будиміра 2025-06-07 08:28