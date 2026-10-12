Політика Трамп розглядає можливість відновлення ударів по Ірану через події у Саудівській Аравії

2026-10-12 12:35

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновлення ударів по Ірану після атаки на головний аеропорт Саудівської Аравії, котра посилила побоювання щодо розширення регіонального конфлікту. Про це інформує ABC News.

Управління цивільної авіації Саудівської Аравії повідомило, що внаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді загинули 12 людей, ще 309 зпзнали поранень. Роботу аеропорту тимчасово зупинили.

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією поклала відповідальність за напад на єменських хуситів, підтримувних Іран, і пообіцяла жорстку військову відповідь. Самі хусити поки не взяли на себе відповідальність за останню атаку.

Глава Білого дому заявив, що Вашингтон може приєднатися до ударів по хуситах і знову розглянути можливість воєнних дій проти Ірану, хоча раніше виключав удари по Тегерану до проміжних виборів, запланованих на 3 листопада.

Президент США також повідомив, що планує провести переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Посилення напруженості викликало нові побоювання щодо безпеки регіональної транспортної та енергетичної інфраструктури.