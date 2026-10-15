Політика Конгрес США розкрив дані про кількість втрачених літаків за час конфлікту з Іраном

2026-10-15 11:34

Американські збройні сили від початку конфлікту з Іраном втратили 25 військових літаків, 49 безпілотників і сім вертольотів. Про це йдеться у новому звіті дослідницької служби Конгресу США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Серед найбільших втрат - 15 винищувачів F-15E Strike Eagle, винищувач F-35C Lightning II та два штурмовики A-10 Thunderbolt II. Частину техніки було знищено під час бойових дій і внаслідок "дружнього вогню".

Також США втратили сім літаків-заправників KC-135 Stratotanker, літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління EC-3 Sentry AWACS і MC-130J. Останній, за даними звіту, американські військові підірвали під час пошуково-рятувальної операції на території Ірану.

Втрати безпілотників склали щонайменше 45 MQ-9 Reaper, три MQ-1 та один морський розвідувальний MQ-4C Triton. Ще сім ударних і багатоцільових вертольотів були втрачені під час операцій.

У звіті також зазначається, що оцінки вартості заміни знищеної техніки різняться. У вересні Бюджетне управління Конгресу оцінило її вартість станом на 1 серпня у $1,9-3,3 млрд - залежно від планів Пентагону щодо відновлення парку.

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