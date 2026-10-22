Світ Пентагон вперше визнав стратегічний дефіцит запасів боєприпасів у США через війну з Іраном

2026-10-22 09:33

Пентагон визнав, що масштабне застосування боєприпасів під час перших місяців війни з Іраном призвело до стратегічного дефіциту запасів у США. Про це йдеться у звіті генерального інспектора Міноборони США, на який посилається Bloomberg.

Представники відомства із закупівель під час інтерв’ю незалежному наглядовому органу підтвердили, що американська армія зіткнулася з нестачею боєприпасів. За їхніми словами, зараз Пентагон намагається скоротити час закупівель і виробництва та створити резерви найважливіших матеріалів, компонентів і окремих видів озброєння.

У звіті наголошується, що ситуація стала офіційним підтвердженням проблеми, яку адміністрація Дональда Трампа раніше неодноразово применшувала. Сам президент США заявляв, що країна має "величезну кількість" боєприпасів і значно більше запасів, ніж може використати у війні.

Втім, цифри Пентагону свідчать про значні масштаби витрат. Станом на кінець червня американські військові використали боєприпасів на $22,3 млрд, тоді як загальні витрати за цей період перевищили $33 млрд.

Війна також завдала збитків американській військовій інфраструктурі. За даними Центрального командування США, іранські атаки пошкодили або зруйнували «сотні» будівель і споруд на базах у регіоні. Удари також пошкодили дипломатичні представництва США у чотирьох країнах.