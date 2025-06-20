Мир США можуть завдати масованого удару по Ірану вже цими вихідними

2025-06-20 12:29

США можуть завдати удару по Ірану вже найближчими днями, американські чиновники готуються до потенційної військової операції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За даними видання, підготовка триває на рівні кількох федеральних агентств. Деякі джерела вказують на можливість атаки вже у вихідні.



Президент США Дональд Трамп, який нещодавно закликав до дипломатії з Іраном, останні дні відкрито говорить про можливість силового сценарію. У Білому домі підтвердили, що всі варіанти дій щодо Ірану залишаються відкритими.



Зміна риторики Трампа може бути зумовлена зростаючим переконанням серед союзників США, що Іран наблизився до отримання ядерної зброї. За даними джерел, активну роль у формуванні позиції президента відіграв сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який неодноразово спілкувався з Трампом і закликав до рішучих дій.



"Він дав їм шанс на дипломатію. Я думаю, вони прорахувалися. Чим швидше ми покінчимо з цією загрозою для людства, тим краще", - заявив Грем.