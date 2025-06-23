Мир Напередодні ударів США по Ірану Україна евакуювала 176 осіб із Близького Сходу

2025-06-23 13:32

Україна евакуювала 176 осіб із Близького Сходу напередодні ударів США по Ірану. Серед них - громадяни держав-партнерів. Роботу координували МЗС і ГУР. Про це поінформував президент Володимир Зеленський.

Нині евакуація з регіону триває.

"Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан", - зазначив глава держави.

Він додав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів щодо роботи посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів.

Серед осіб, яких евакуювала Україна, зокрема громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

"Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки", - поінформував Зеленський.