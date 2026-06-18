ВІЙНА В Україні У Синельниківському районі Дніпропетровщини розпочалась примусова евакуація родин із дітьми

2026-06-18 12:30

У Синельниківському районі Дніпропетровської області розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів через безпекову ситуацію. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

"Ще з 23 населених пунктів Синельниківщини розпочали примусову евакуацію родин з дітьми. Вони у Шахтарській, Дубовиківській та Богинівській громадах", - написав він.

Впродовж місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат.

Ганжа зазначив, що ще із семи громад району триває евакуація дорослих. За його словами, всі родини з дітьми вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вищетарасівки Нікопольського району.

Також очільник ОВА зауважив, що продовжується евакуація всіх мешканців з однієї вулиці Марганця та майже 100 - Нікополя.

Загалом із Синельниківського району вже виїхали понад 49,5 тис. людей, із Нікопольського - майже 750 жителів.

"Евакуація проходить через транзитні центри. Там надають грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, харчові та гігієнічні набори, сприяють у відновленні документів. А ще - із подальшим розселенням", - розповів начальник ОВА.

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