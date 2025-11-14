ВІЙНА В Україні В Дніпропетровської області проходить примусова евакуація з Синельниківського району родин з дітьми

2025-11-14 08:28

З Синельниківського району Дніпропетровської області продовжується примусова евакуація родин з дітьми. Виїхати мають 249 дітей. Про це повідомив в.о.начальника ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.



"З 22 сіл Синельниківщини, що у Межівській і Покровській громадах, продовжується примусова евакуація. До безпечніших локацій мають виїхати діти з батьками чи опікунами. Загалом до 9 грудня - 249 хлопців та дівчат, які досі мешкають на прифронтових територіях", - написав він.



Родинам допомагають з переїздом. Працюють транзитні центри, де переселенців приймають у перші дні. До роботи залучені національні громадські організації та міжнародні партнери. Там можна оформити виплати, отримати гуманітарку, юридичну та психологічну підтримку.

Раніше у Харківській області розширили зону примусової евакуації. Вона охопить додаткові 40 населених пунктів.