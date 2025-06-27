Економіка У Європі швидко зростає кількість нових елекромобілів, але продажі Tesla продовжують падати

2025-06-27 11:32

Продажі нових автомобілів Tesla у Європі у травні впали на 27,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року на фоні зростання продажів електромобілів у регіоні на 27,2%. 

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), загальні продажі автомобілів у Європі зросли на 1,9%, причому найбільше зростання спостерігалося за рахунок гібридів із підзарядкою та автомобілів на альтернативному паливі.

"Європейські продажі Tesla падають вже п'ять місяців поспіль, оскільки клієнти переходять на дешевші китайські електромобілі, а в деяких випадках протестують проти політики генерального директора Tesla Ілона Маска. Частка Tesla на європейському ринку впала до 1,2% у травні з 1,8% рік тому", - пише Reuters.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Tesla зросли після запуску роботаксі у Техасі.

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