Економіка В Україні вдвічі збільшився попит на електромобілі - за продажами вони обійшли бензинові авто

2025-11-12 11:32

У жовтні громадяни України знову найчастіше обирали електромобілі - їхня частка на ринку нових легкових авто сягнула 31%. Про це повідомляє Укравтопром.

Для порівняння, торік електрокари займали лише 16,6%.

Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння втратили позиції: загалом вони охопили 48% ринку, тоді як у жовтні 2024 року цей показник перевищував 62%.

Бензинові авто скоротили частку з 36,1% до 29,6%. Гібриди залишилися майже на тому самому рівні - 20,6% проти 20,7% роком раніше. Дизельні моделі впали з 26,3% до 18,6%. Авто з ГБО традиційно становлять менше ніж 1% ринку.

Лідерські позиції за сегментами посіли:





Електро: Volkswagen ID.UNYX

Бензин: Hyundai Tucson

Гібрид: Toyota RAV4

Дизель: Renault Duster

ГБО: Hyundai Tucson





