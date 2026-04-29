Спорт Баварія прийняла рішення не активувати опцію викупу форварда Ніколаса Джексона у Челсі

2026-04-29 10:29

Керівництво команди з Мюнхена прийняло рішення не активувати опцію викупу Ніколаса Джексона у Челсі, повідомляє Sky Sport.

Нагадаємо, що орендований у Челсі нападник мав зіграти 40 матчів у Бундеслізі та Лізі чемпіонів, щоб спрацювала опція викупу, прописана в контракті.

Проте Джексон провів лише 20 матчів у Бундеслізі, за які встиг забити 7 голів і віддати 1 асист. У Лізі чемпіонів сенегалець взяв участь у 8 зустрічах, відзначившись 3 голами та 3 гольовими передачами.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль заявив, що клуб не зацікавлений у послугах Джексона і не буде активувати опцію викупу, навіть якщо знадобиться доплата.

Еще по теме

Футболісти Челсі заступилися за скандального гравця Енцо Фернандеса заради результату у вирішальному матчі сезону

2026-04-07 10:35

Роберт Левандовський фактично визнав, що перестав забивати заради економії грошей Барселони

2025-11-25 14:44

Гучний обмін гравцями між Челсі і Манчестер Юнайтед зірвано через сумніви тренерів

2025-11-21 09:28

Баварія подолала чинного володаря головного трофея Ліги чемпіонів - ПСЖ

2025-11-05 13:36

