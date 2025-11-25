Спорт Роберт Левандовський фактично визнав, що перестав забивати заради економії грошей Барселони

2025-11-25 14:44

В автобіографічній книзі "Левандовський який він є" про польського нападника Роберта Левандовського можна зустріти момент, що розповідає про його тісний зв’язок із Барселоною.

Видання Diario Sport написало, що в книзі є згадка про той факт, що керівництво Барселони покладало на Левандовського надії, що він забиватиме голи і забиватиме багато, однак якоїсь миті клуб злякався зобов’язань перед колишнім клубом гравця і звернувся до футболіста з незвичним проханням.

Щоб не виплачувати бонус Баварії, де раніше грав гравець, Барселона попросила форварда припинити забивати. Подібна пропозиція прозвучала наприкінці сезону 2022-2023 років.

Пропозиція надійшла через те, що каталонському клубу не хотілося виплачувати Баварії обумовлену бонусну суму в розмірі 2,5 млн євро, якби нападник забив 25 і більше голів.

Левандовський, як відомо, закінчив сезон-2022/23 з 23 голами в активі, не забивши в останніх двох матчах того сезону жодного гола, зупинившись на досягнутих 23 забитих м’ячах.

subscriber subscriber

Еще по теме

39-річний легендарний воротар Баварії Мануель Ноєр побив рекорд Бундесліги

2025-10-20 09:35

Легенда Баварії Мануель Ноєр встановив черговий клубний рекорд в Лізі чемпіонів

2025-09-19 11:32

31-річний захисник Самюель Умтіті вперше серйозно заговорив про завершення кар'єри

2025-09-05 12:29

Зірковий нападник Ліверпуля і збірної Колумбії Луїс Діас підписав контракт з Баварією

2025-07-31 08:26

Еще новости в разделе "Спорт"

Роберт Левандовський фактично визнав, що перестав забивати заради економії грошей Барселони

2025-11-25 14:44

Промоутер Френк Воррен відреагував на позитивний тест на наркотики Джозефа Паркера

2025-11-25 09:25

Наполі Антоніо Конте впевнено продовжили свою безпрограшну домашню серію

2025-11-24 09:35

Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі видав неочікуваний прогноз на бій Джошуа з Полом

2025-11-22 11:33
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Роберт Левандовський фактично визнав, що перестав забивати заради економії грошей Барселони 2025-11-25 14:44
Промоутер Френк Воррен відреагував на позитивний тест на наркотики Джозефа Паркера 2025-11-25 09:25
Наполі Антоніо Конте впевнено продовжили свою безпрограшну домашню серію 2025-11-24 09:35
Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі видав неочікуваний прогноз на бій Джошуа з Полом 2025-11-22 11:33