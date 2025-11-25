Спорт Роберт Левандовський фактично визнав, що перестав забивати заради економії грошей Барселони

2025-11-25 14:44

В автобіографічній книзі "Левандовський який він є" про польського нападника Роберта Левандовського можна зустріти момент, що розповідає про його тісний зв’язок із Барселоною.

Видання Diario Sport написало, що в книзі є згадка про той факт, що керівництво Барселони покладало на Левандовського надії, що він забиватиме голи і забиватиме багато, однак якоїсь миті клуб злякався зобов’язань перед колишнім клубом гравця і звернувся до футболіста з незвичним проханням.

Щоб не виплачувати бонус Баварії, де раніше грав гравець, Барселона попросила форварда припинити забивати. Подібна пропозиція прозвучала наприкінці сезону 2022-2023 років.

Пропозиція надійшла через те, що каталонському клубу не хотілося виплачувати Баварії обумовлену бонусну суму в розмірі 2,5 млн євро, якби нападник забив 25 і більше голів.

Левандовський, як відомо, закінчив сезон-2022/23 з 23 голами в активі, не забивши в останніх двох матчах того сезону жодного гола, зупинившись на досягнутих 23 забитих м’ячах.