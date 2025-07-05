Спорт Віктор Циганков вирішив змінити свій ігровий номер у каталонському клубі

2025-07-05 09:32

Вінгер Жирони з України Віктор Циганков вирішив змінити свій ігровий номер у каталонському клубі перед початком нового сезону.

27-річний спортсмен відмовився від "вісімки", яка була за ним закріплена в Іспанії раніше, і обрав 15-й номер, під яким він раніше грав у київському Динамо та виступає за збірну України.

В офіційному інтернет-магазині Жирони, де можна придбати нову форму команди, за Циганковим уже закріплений його оновлений номер.

Хоча на офіційному сайті каталонського клубу український гравець досі вказаний у складі під старим восьмим номером.

У Жироні 15-й номер звільнився цього літа після відходу захисника Хуанпе.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Циганков провів за "біло-червоних" 32 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома голами та п’ятьма гольовими передачами.

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