Спорт Мінімальна поразка Жирони не завадила Віктору Циганкову отримати високі оцінки за гру

2026-05-19 09:30

Жирона, у стартовому складі якої був Віктор Циганков, мінімально поступилася Атлетіко з рахунком 1:0.

Зазначається, що український легіонер провів увесь матч на полі, однак не зміг допомогти команді зрівняти рахунок. За 90 хвилин він зробив 62 дотику до м’яча, 31 точний пас із 39 (79%), 3 ключові передачі, 2 точні навіси з 7, 3 удари по воротах і 1 удар повз ціль.

Крім того, півзахисник виконав 3 успішні спроби дриблінгу, виграв 5 єдиноборств із 5, допустив 17 втрат м’яча, був в офсайді 1 раз і зробив 1 відбір.

Після фінального свистка статистичні ресурси Sofascore і WhoScored оцінили виступ Віктора в 6,5 і 7,4 бала відповідно.