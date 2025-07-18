Економіка Цього року кожне друге імпортоване українцями вживане авто - електромобіль

2025-07-18 12:29

У першому півріччі 2025 року українці ввезли з-за кордону 30,8 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п'яти років. Про це свідчать дані Укравтопрому.

Категорія склала 27% від загального обсягу імпорту авто з пробігом, які поповнили автопарк країни.

Найбільшу частку серед таких машин зайняли електромобілі - 49% від загальної кількості. Друге місце за популярністю посіли бензинові автомобілі - 34%. Далі йдуть гібриди - 9%, дизельні авто - 6%, тоді як автомобілі з газобалонним обладнанням займають всього 2%.

Найчастіше українці купували такі моделі вживаних легковиків віком до 5 років: