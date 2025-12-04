Економіка Імпорт дизпального пального в листопаді став рекордним з початку війни в Україні

2025-12-04 11:36

Сумарний імпорт дизпального, бензину та LPG у листопаді сягнув 946 тис. тонн, оновиви 16-місячний рекорд. Про це повідомляє НафтоРинок.

Як зауважується, постачння майже повторили обсяги серпня 2024 року (перед підвищенням акцизу з 1 вересня) та грудня 2022 року (перед європейськими санкціями на російське пальне).

А імпорт дизпального в листопаді став рекордним з початку війни – 700 тис. т або 23,3 тис. т/доба.

За оцінкою НафтоРинку зростання відбулось на тлі збільшення споживання ДП, бензину та скрапленого газу генераторами електроенергії для покриття дефіциту, який виник в наслідок обстрілів росією енергетичної інфраструктури.

Крім того у листопаді були відновлені постачання пального з румунських портів, які в жовтні були під обмеженням, що сприяло додатковим обсягам.

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року ставки акцизу на пальне в Україні зросли. Заплановано поетапне підвищення акцизів до 2028 року для наближення їх до європейського рівня.