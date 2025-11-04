Економіка З початку цього року в Україну імпортували електромобілів на 1,27 млрд. доларів

2025-11-04 11:31

В Україні з січня по серпень 2025 року в Україну ввезли 61,7 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 52% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що загальна митна вартість імпортованих авто склала майже $1,27 млрд. З цієї кількості 14,1 тис. електромобілів були новими (+26%), а 47,6 тис. - вживаними (+62%). Вживані авто, як і раніше, становлять основну частку ринку завдяки нижчій ціні та доступності популярних моделей.

Митна вартість нових електромобілів становила $363,5 млн, тоді як вживаних - $906,3 млн. Середня вартість одного нового електромобіля склала близько $26 тис., тоді як уживаного - близько $19 тис.

Серед постачальників нових авто домінує Китай - на нього припадає 92% усіх поставок. На другому місці Японія (3%), а на третьому - Німеччина (2%). Китайські бренди, зокрема BYD, Zeekr, MG та Chery, активно зміцнюють позиції на українському ринку.

Серед вживаних електромобілів лідирують США (40%), далі йдуть Південна Корея (16%) та Німеччина (15%). Найпопулярнішими моделями серед вживаних авто залишаються Tesla, Nissan Leaf і Hyundai Kona.

За даними аналітиків, український ринок електромобілів продовжує стабільно зростати.