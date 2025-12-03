Економіка Україна збільшила імпорт електроенергії з країн Заходу ще на 15%

2025-12-03 12:37

Україна у листопаді збільшила імпорт електроенергії на 15% - до 415 тис. МВт-год, у порівнянні з жовтнем, коли теж спостерігалося зростання імпорту. Про це повідомляє ExPro.

Найбільшу частку і надалі займає Угорщина, 44%. У порівнянні з жовтнем 2025 року, різко зросли обсяги імпорту зі Словаччини, в 10 разів, та з Молдови - вдвічі.

Водночас за іншими напрямами імпорт електроенергії скоротився - найбільше з Польщі, -23%.

У порівнянні з листопадом 2024 року, Україна збільшила імпорт електроенергії на 150%.
Експорт електроенергії у листопаді знизився на 94%. Поставки електроенергії за кордон повністю припинено з 11 листопада.

Загалом, за місяць було експортовано лише 5,2 тис. МВт-год, що є найнижчим показником у 2025 році. У порівнянні з листопадом 2024, експорт впав на 91%.

